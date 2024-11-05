4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا

استُشهد 4 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية الوكالة «وفا»، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا.

وقبل قليل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ396 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 17 شهيدًا و86 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و391 شهيدا، و102 ألف و347 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.