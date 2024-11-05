الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية خرجت من بوابات جدار الفصل العنصري غرب قرى الشعراوية شمال المحافظة، مرورا ببلدات عتيل، ودير الغصون، ومثلث علار وقفين، والجاروشية، وضاحية شويكة، إلى أن وصلت إلى دوار العليمي «المحاكم»، غرب المدينة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، أحدهما مصاب.



وذكرت مصادر محلية لـ«وفا»، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وحاصرت احد المنازل لعائلة صياح خلف المقبرة في الضاحية، وسط اطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من داخل المنزل، محمد بلال أبو صياح، وشقيقه عماد الذي أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة مصيره حتى الآن.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأجيل دوام المدارس في المدينة وضواحي ذنابة والعزب حتى الساعة التاسعة، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب اقتحام الاحتلال المتواصل.