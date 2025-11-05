يستعد فريق بيراميدز للمشاركة الرابعة في بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك مساء الغد الخميس، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر.

بيراميدز ينتظر المشاركة الرابعة

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما قدمه بيراميدز في البطولة المحلية والتي كان قريبا من التتويج بها في أكثر من مرة..

نسخة 2022-23

تعد هذه أول نسخة يشارك فيها بيراميدز، والتقى خلالها مع الأهلي في المباراة النهائية التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف سجله علي معلول.

هذا اللقاء استضافه استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وظهر خلاله فريق بيراميدز بشكل جيد وذلك بعدما شارك بدلا من نادي الزمالك الذي توج بالدوري في ذلك الموسم، ليتأهل الفريق السماوي كوصيف لكأس مصر الذي توج به الأهلي وقتها.

2023-24

كانت هذه النسخة الأولى التي تقام بنظام نصف النهائي والنهائي في الإمارات، حيث شارك وقتها الأهلي وسيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.

والتقى خلال هذه البطولة فريق بيراميدز مع مودرن سبورت في نصف النهائي وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، ليلعب على الميدالية البرونزية في هذه المسابقة.

وواجه بعدها بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا وانتصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1.

2024-25

شارك بيراميدز في هذه النسخة من الدور نصف النهائي وتلقى هزيمة من الزمالك وقتها بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، قبل أن يلعب مع سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وانتصر وقتها الفريق السماوي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.