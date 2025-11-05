جمعت "حملة التضامن مع فلسطين" في بريطانيا، 25 ألف توقيع للمطالبة بمنع إسرائيل التي ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، من المشاركة في مسابقات كرة القدم الدولية.

وسلّم منسق "حملة التضامن مع فلسطين" في بريطانيا، لويس باكون، العريضة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ملعب ويمبلي، أمس الثلاثاء.

وفي خطاب له أمام ملعب ويمبلي، قال باكون: "لا ينبغي أن تشارك فرق من دولة مسؤولة عن الإبادة الجماعية والفصل العنصري في المسابقات الدولية لكرة القدم".

كما طالب باكون بإلغاء مباراة أستون فيلا الإنجليزي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي التي ستقام غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أوقفها اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر الماضي.

وهذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و872 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و677 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.