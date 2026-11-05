تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، المقامة بمركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من صُنع الحكايات»، وذلك بمشاركة 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان بمختلف اللغات.



وشهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب زيارة الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وذلك خلال جولتهما على الأجنحة المشاركة بالمعرض، حيث كان في استقبالهما المهندس هيثم يونس، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وأهدى المهندس هيثم يونس الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والشيخة بدور القاسمي مجموعة من إصدارات الهيئة، تقديراً لدورهما في دعم الحركة الثقافية وتعزيز صناعة النشر والكتاب، كما اطلع سموهما على محتويات الجناح وما يضمه من إصدارات متنوعة.



وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال مشاركتها نحو 1800 إصدار في مختلف مجالات الأدب والرواية والشعر والفكر والفلسفة والتاريخ والدراسات النقدية، إلى جانب الكتب التي تتناول التراث والحضارة المصرية، بما يعكس تنوع الإنتاج الفكري والإبداعي المصري وثراء المكتبة العربية، ويتيح لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أحدث إصدارات الهيئة ومطبوعاتها.



وتأتي المشاركة في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز حضور الكتاب المصري في المحافل الثقافية العربية والدولية، والتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي المصري، فضلاً عن دعم التواصل مع الناشرين والمؤسسات الثقافية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات النشر والتوزيع والترجمة وتبادل حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في توسيع انتشار الكتاب المصري في الأسواق العربية.



وتعد الهيئة المصرية العامة للكتاب أحد أبرز روافد صناعة النشر في مصر، من خلال دورها الممتد في دعم حركة التأليف والترجمة والنقد، وإتاحة أمهات الكتب والمراجع والدراسات المتخصصة، إلى جانب مشروعات إعادة نشر المؤلفات المهمة والحفاظ على الذاكرة الثقافية المصرية والعربية.