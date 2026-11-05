محافظ الشرقية يفتتح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في الزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معرض "أوكازيون دمياط" للأثاث، المقام بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وإشراف وتنظيم الغرفة التجارية بدمياط، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الأسعار ودعم الصناعة الوطنية، والتوسع في إقامة المعارض المتخصصة، وإتاحة منتجات الأثاث عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

حضر الافتتاح المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، والدكتور وديع أنطوان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأحمد حلمي، وإلهام عبدالعزيز، ووائل عنان، أمين عام الغرفة، إلى جانب محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأيمن رخا، نائب أول رئيس الغرفة، وسمير شطا، نائب ثان رئيس الغرفة، ووسام عبدالقادر، أمين صندوق الغرفة المساعد، والسيد شعير، سكرتير عام الغرفة، وأحمد أمين، أمين عام الغرفة، وهناء أنيس، عضو مجلس النواب، وشعبان أبو الفتح، رئيس مركز الزقازيق، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المنتجات المعروضة، التي تشمل مجموعة متنوعة من غرف النوم والسفرة والانتريهات، إلى جانب الأثاث المنزلي والمكتبي، وجميعها من إنتاج مصانع محافظة دمياط وبأيد مصرية، بما يعكس جودة الصناعة الوطنية وما تمتلكه من قدرات على الابتكار والمنافسة.

واطلع المحافظ على العروض والتيسيرات المقدمة للمواطنين، مشيدا بمستوى المعروضات وتنوعها، وما تتميز به من جودة في التصنيع وتصميمات عصرية وأسعار تنافسية تناسب احتياجات مختلف الأسر.

وأكد الأشموني اهتمام الدولة بدعم الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها صناعة الأثاث، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تتميز بها مصر، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في فتح منافذ تسويقية مباشرة أمام المنتجين، ويتيح للمواطنين الحصول على منتجات متميزة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن معرض "أوكازيون دمياط" للأثاث يجسد توجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين المترددين على المعرض، واستمع إلى آرائهم بشأن جودة المعروضات والأسعار، حيث أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض، التي تيسر حصولهم على الأثاث الدمياطي بخامات عالية الجودة وأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وفي ختام الجولة، أشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث في تنظيم المعرض، مؤكدا أن استمرار إقامة مثل هذه المعارض يسهم في توفير منتجات وطنية متميزة بأسعار مناسبة، ويعزز فرص دعم الصناعة المصرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.