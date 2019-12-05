 رئيس جامعة الإسكندرية: قادرون على تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الإسكندرية: قادرون على تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هدى الساعاتي
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 10:54 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 10:54 م



افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان، بحضور رؤساء جامعات بورسعيد، وكفر الشيخ، والزقازيق، ومطروح، ومدينة الأبحاث العلمية، ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومنسقي الشبكة بالجامعات.

وقال «الكردي» إن الشبكة توسعت بصورة كبيرة مؤخرًا في ضم أعضاء جدد، موضحًا أنها أصبحت تضم الآن 26 عضوًا بعد توقيـــع 3 جهات، اليوم الخميس، انضمامها.

وقدم، رئيس الجامعة، الشكر إلى الأكاديمية الطبية العسكرية على تعاونها ودعمها الكامل لأنشطة الشبكة، مؤكداً أن هذا التجمع الهائل للقوى البحثية فى مصر أصبح قادرًا على تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والجاري رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذها.

واستعرضت الدكتورة نهى عوض، المنسق العام للشبكة القومية لأبحاث السرطان، تاريخ إنشاء الشبكة منذ عام 2010، وحتى الآن وتعاونها مع الهيئات والأكاديميات البحثية المختلفة، وما تم إنجازه في الفترة السابقة ورؤية كل جامعة.


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