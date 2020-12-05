إعلام كردي: غارات جوية تركية في محيط قريتين بمحافظة دهوك شمال العراق

الأكثر قراءة
هيكل يروي كيف تدخل لمنع تولي شمس بدران رئاسة مصر
رقم لم يشهده البرلمان في تاريخه.. 16 نائبا غيبهم الموت فى المجلس الحالي
نوادر ضائعة.. قصة الخلاف بين شمس بدران وموسيقار الأجيال
فيديو.. البابا تواضروس: لدي أب اعتراف حتى الآن.. يرشدني روحيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
مع
ضد
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل إعلام كردية بوجود غارات جوية تركية في محيط قريتين بمحافظة دهوك شمال العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.