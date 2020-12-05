 إعلام كردي: غارات جوية تركية في محيط قريتين بمحافظة دهوك شمال العراق - بوابة الشروق
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إعلام كردي: غارات جوية تركية في محيط قريتين بمحافظة دهوك شمال العراق

هديل هلال
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 5:59 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 5:59 م

أفادت وسائل إعلام كردية بوجود غارات جوية تركية في محيط قريتين بمحافظة دهوك شمال العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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