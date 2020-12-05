«الزراعة»: لجنة لتقييم أصناف قصب السكر لإكثار الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض

قال مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية أيمن حسني، أنه تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث "شندويل والمطاعنه وكوم امبو"، حيث تضم باحثين من أقسام: "التربية والوراثة والأمراض والآفات والمعاملات".

وأضاف "حسني"، في بيان له، اليوم السبت، أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الإنتاج الطبيعية في صعيد مصر وفي محافظات الإنتاج الرئيسية، وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءة في الإنتاجية أو غير المقاومة للأمراض والحشرات، فضلا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

وأشار إلى، أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: "شندويل والمطاعنة وكوم امبو"، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الإنتاج أو المصابة بأمراض خطيره مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها والتي تحمل بعض الصفات الجيده لإدخالها مره أخرى في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات الي سلالات جديدة متفوقه في باقي الصفات الإنتاجية والتكنولوجية.

وتابع مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية: بأن اللجنة أوصت بتسجيل الصنف جيزه 5، حيث أظهر تفوقا في كل من الصفات الانتاجية والتكنولوجية في كافة مراحل الإنتخاب وكذلك في محصول الخلفات.