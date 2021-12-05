البورصة تبدأ الأسبوع على ارتفاع

بدأت البورصة المصرية الأسبوع على ارتفاع، اليوم الأحد، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.7% ووصل إلى مستوى 11401 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، واصل المؤشر الرئيسي تحركه أسفل مستوى المقاومة 11,450 نقطة، ولكن قوى الشراء كانت غير قادرة على تجاوزه. وأغلق المؤشر الأسبوع عند 11,318 نقطة، وفق أحد بنوك الاستثمار.

وأشار إلى استمرار التداول أسفل 11,450 نقطة سيجعل المؤشر عرضة لمزيد من التصحيح ليعيد اختبار مستوى 11,180 نقطة.

وقال: "في ضوء ذلك، ننصح المستثمر بتخفيف مراكز الشراء بالهامش، خاصة المراكز المفتوحة مؤخرًا والتي حققت المستهدف منها. أما من يود الاحتفاظ بأسهمه، فننصحه بوضع أوامر حماية الأرباح".