صحة مطروح: إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الساحل الشمالي الدولي

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الساحل الشمالي الدولي، أمام سيدي عبد الرحمن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين المركزي استقبل 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مصابين بكسور، جروح قطعية، كسور، ردود، سحجات؛ جراء حادث تصادم بين سيارتين بطريق الساحل الشمالي.

وأوضح أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين؛ لتلقي باقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.