ابنة المشير فؤاد أبو ذكري: إطلاق اسم والدي على محور التعمير دليل على الوفاء الرائع

قالت المهندسة ليلى أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، إنها شعرت بسعادة غامرة وفخر شديد، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الأمر دليل على الوفاء الرائع من الدولة المصرية ورئيسها، مشيرة إلى أن الأمر يبعث بطمأنينة لكل شخص يؤدي واجبه على أكمل وجه.



ولفتت إلى أن الدولة تبعث برسالة أن مصر لن تنسى أبناءها وتقدر تضحياتهم، معقبة: «الافتتاح شيء جميل ومشرف، الناس من حولنا كانوا سعداء بالتكريم، وأن تضم الإسكندرية محورًا عظيمًا كهذا المحور».



وذكرت أن والدتها الراحلة كانت تتمنى حضور هذا اليوم؛ لأنها شعرت بفرحة غامرة بمجرد علمها بخبر إطلاق اسم الراحل عليه، قائلة إن والدها عاش حياته كلها في الإسكندرية، رغم أنه من مواليد بورسعيد.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.



ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.



ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.