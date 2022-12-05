سلامة الغذاء: جار تسجيل مراكب صيد الأسماك ونعمل على فتح التصدير لأوروبا

قالت رئيس قسم الأسماك ومنتجات الأسماك بهيئة سلامة الغذاء الدكتورة مروة لطفي، إنه جاري حاليا تسجيل مراكب الصيد في الهيئة وذلك لأول مرة، موضحة أن الهيئة تركز على وضع آليات تطوير سفن الصيد لتراعي معايير الجودة والحفظ للأسماك بحيث يتم الحفاظ عليه للاستهلاك المحلي وتصديره للخارج.

وأوضحت مروة لطفي - خلال جلسة "قطاع المأكولات البحرية النامي في مصر"،وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة لمعرض فود أفريكا اليوم الثلاثاء - أن هناك بالفعل تعاون قوي من أصحاب مراكب الصيد للتطوير ومطابقة المواصفات.

ولفتت لى أن صناعة الأسماك شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث يبلغ إجمالي حجم إنتاج مصر من الأسماك سنويا 2.2 مليون طن وهو حجم ضخم يعكس صناعة قوية، مؤكدة استمرار الجهود المبذولة لدعم وتطوير هذه الصناعة.

وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء لديها استراتيجية عمل جديدة خلال الفترة المقبلة قائمة على مشاركة كافة الأطراف في دعم منظومة صناعة الأسماك، فهناك إنتاج جيد ولكن دون التركيز على رفع قيمة المنتج وهو العنصر الذي ستركز عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن من بين الملفات التي تعمل عليها الهيئة حاليا ملف فتح السوق الأوروبي أمام صادرات الأسماك المصرية، وتم اتخاذ خطوات ايجابية بهذا الصدد.

من جانبه قال رئيس المكتب الفني لشركة إنروت للاستشارات التنموية الدكتور هاني السلاموني، إن مصر لديها إمكانيات ضخمة لزيادة صادراتها من الأسماك البالغة حاليا أقل من 50 مليون دولار لما يزيد عن مليار دولار سنويا، موضحا أن ذلك يتطلب وجود سياسات مستدامة لتطوير صناعة الأسماك والمأكولات البحرية، والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة وأن قطاع الأسماك أحد الصناعات التنافسية التي يمكن الرهان عليها للتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة.

وأكد السلاموني أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير البلطي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا خاصة مع زيادة الطلب عليها، لافتا إلى أن بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات العذبة في العالم، ويوجد بها أنواع متعددة من الأسماء أهمها البلطي وقشر البياض وهي مطلوبة للتصدير.

وأضاف أن حجم إنتاج البحيرة يتراوح بين 20-25 ألف طن سنويا، منوها بأنه يمكن العمل على البحيرة وإجراء البحوث العلمية لزيادة الإنتاج 4 أضعاف، مشيرا إلى أن مصر بها 11 بحيرة كبيرة بالإضافة إلى البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن هناك تحديات حول تطوير عملية صيد السمك، مؤكدا أهمية العمل على تطوير أسطول مراكب الصيد وكذلك تطوير ورفع كفاءة الصيادين، والتوسع في الصناعات المكملة مثل عبوات التعبئة وكذلك الثلج وأدوات الصيد.