رفض لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، النظر إلى السلبيات من الخسارة أمام اليابان، مؤكدا أن الفريق لعب بأداء جيد للغاية في مبارياته بدور المجموعات.

وفازت اليابان على إسبانيا 2 /1، يوم الخميس الماضي لتضمن تأهلها كمتصدر للمجموعة الخامسة، لتواجه كرواتيا في دور الستة عشر، كما تسبب ذلك في خروج ألمانيا المبكر من دور المجموعات.

وإذا صحت التقارير الإعلامية في إسبانيا، فإن مدرب برشلونة السابق قد يتم إقالته من منصبه بعد كأس العالم، ولكن قبل مواجهة المغرب غدا الثلاثاء، فإن إنريكي يبدو واثقا من طريقة أدائه.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي حينما سئل عن فشل فريقه في العودة من الانتكاسات خلال المباريات: «نحن نتحدث عن 270 دقيقة إذا لم أكن مخطئا، بالإضافة للوقت المضاف في دور المجموعات».

وأضاف: «من بين 300 دقيقة في المجمل، انت تركز على عشر دقائق لم تعجبك، بقدر تقدمنا سترى المزيد من تلك الدقائق».

وتابع إنريكي: «نحن لاعبون كرة قدم والمنافسون كذلك، هناك أشياء يجب أن تتطور، وأنا متأكد من أننا سنجد مقاومة كبيرة من المغرب في أوقات عديدة من المباراة».