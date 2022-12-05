ما حقيقية وقف إعلان سعر الذهب في مصر؟ رئيس الشعبة يوضح

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك حالة استياء عامة من التجار، منوهًا إلى أنهم غير راضيين عما يحدث في سوق الذهب، وزيادة الأسعار بطريقة غير اعتيادية ومسبوقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأسعار ازدادت بمعدل عالٍ، لم تشهده مصر على مدار السنوات الماضية، مرجعًا الأمر إلى دخول أموال كثيرة لسوق الذهب، لشراء الخام من خارج القطاع، والناس العادية، والمستوردين والتجار.



ولفت إلى أن المستوردين يصدرون الذهب للخارج كحصيلة دولارية، مضيفًا: «كتجار نحن غير سعداء بما يحدث بالمرة، لا نستطيع استيعاب كم الطلبات المطروحة، ولو طرحت كميات لتغطية الطلب، بتتشفط وتطلب طلبات أخرى».



وأشار إلى وجود نوع من الوعي بأن الذهب مخزن للقيمة، ومراقبة من كل المستهلكين لأسعار الذهب وارتفاعه وانخفاضه وادخاره والاقتناء، منوهًا إلى أن طبيعة الأوضاع الخاصة في مصر، تؤثر بصورة بارزة على الأسعار.



وبسؤاله عن حقيقية وقف إعلان سعر الذهب في مصر، أجاب: «عند حدوث ارتفاع متسارع للسعر في لحظة ما، يكون هناك نوع من عدم الانتظام في العمل، ويتوقف الإعلان للحظات ثم سرعان ما يعود مرة أخرى».



وذكر أن أسعار الذهب تتراجع مع فتح استيراد السبائك مرة أخرى، وانخفاض الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، أو عند شعور المواطنين بأن السعر مناسب لهم، ويبدؤون في بيع الذهب مرة أخرى.