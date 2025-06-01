مسؤولون: مقتل 7 إثر انهيار جسر أدى إلى خروج قطار عن مساره في روسيا

خرج قطار ركاب عن مساره في غرب روسيا في وقت متأخر من يوم السبت بعد انهيار جسر بسبب ما وصفه مسؤولون محليون بأنه "تدخل غير قانوني". وقال مسؤولون إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون.

وأفادت سكك حديد موسكو في بيان أن الجسر في منطقة بريانسك الروسية، التي تتاخم أوكرانيا، تضرر "نتيجة تدخل غير قانوني في عمليات النقل" دون تقديم تفاصيل.

وقالت وكالة النقل البري الاتحادية الروسية، روسافوتودور، إن الجسر المدمر كان يمر فوق خطوط السكك الحديدية حيث كان القطار يسير.

وأظهرت صور نشرتها الوكالات الحكومية من الموقع عربات ركاب من القطار ممزقة ومترامية وسط الخرسانة المتساقطة من الجسر المنهار.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز إن خدمات الطوارئ والمسؤولون الحكوميون يعملون في الموقع. وأضاف أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم وأن طفلين كانا من بين الثلاثين مصابا.

وأضاف: "يجري بذل كل جهد لتقديم كل المساعدة اللازمة للضحايا".