محافظ الدقهلية يوافق على زيادة القروض الممنوحة لشباب الخريجين إلى 50 ألف جنيه

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين، لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز والموافقة على تمويل مشروعات جديدة للشباب.

وأكد المحافظ أن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول للشباب، ووجه بتوفير كافة أوجه الدعم المادي لهم من أجلال توسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة ودعم المنتجات والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المصرية.

ووافق المحافظ على زيادة القروض الممنوحة من الجهاز للشباب من 40 ألفا إلى 50 ألفا لزيادة معدل الإنتاج وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، مؤكدًا ضرورة دعم أصحاب المشروعات الحقيقة والتأكد من إقامة هذه المشروعات على أرض الواقع.

ووجه مختار بسرعة إنشاء قاعدة بيانات تضم أسماء المتقدمين للحصول على قروض من كافة الجهات المانحة لعدم الازدواجية في الحصول على القروض من أكثر من جه لإعطاء الحق لجميع الشباب في الحصول على قرض لإقامة مشروعه.

ووجه المحافظ بإقامة معرض دائم لتسويق منتجات الشباب والحرف اليدوية والتراثية لزيادة معدل الدخل وتوفير فرص عمل، لأن المعرض الدائم سيساعد على زيادة معدل البيع والإنتاج.

ووجه مختار، بالتنسيق الكامل بين كل الجهات الممولة للمشروعات من جهاز مشروعات صغيره وجهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي ما تم صرفه من قروض لشباب الخريجين منذ عام 2022 حتى تاريخه 30.690 مليون بإجمالي عدد مشروعات 1.497 مشروع، وبلغ عدد الشباب الذين حصلوا على هذه القروض 1.648 من الجنسين.