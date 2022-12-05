ضربة قوية للمصري البورسعيدي قبل مواجهة البنك الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، ضربة قوية بعد غياب الثنائي حسين السيد وعبد الرحيم دغموم عن المواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأصيب حسين السيد بتمزق في العضلة الخلفية، سيبعده عن التدريبات لمدة تصل إلى أسبوع، لحين الانتهاء من البرنامج التأهيلي.

فيما كشف مجدي الألفي، طبيب الفريق، إصابة عبد الرحيم دغموم بجزع في الرباط الداخلي والصليبي الأمامي.

ويستعد المصري، بقيادة مدربه الجديد طارق سليمان، لمواجهة البنك الأهلي مساء غد الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 5 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع بنفس الرصيد.