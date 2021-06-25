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مصرع مهندس وإصابة ابنته فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 2:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 2:26 ص

لقي مهندس مصرعه، وأصيبت ابنته الطبيبة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، الأحد.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم (5379 - ن ي د)، ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بحري مدخل مركز ملوي بـ5 كيلومترات، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ابنته.

وتبين من الفحص، وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد قائدها يوسف المصري، 56 عاما، مهندس، وإصابة ابنته مريم 37 عاما، طبيبة، بغيبوبة تامة، وجروح عميقة بفروة الرأس، وتبين أنهما يقيمان بمحافظة أسيوط.

نقلت الجثة والمصابة إلي مستشفي ملوي التخصصي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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