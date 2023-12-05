 كريستالينا جورجيفا تتوقع رفع حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر بسبب تأثير الأزمات المحيطة - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كريستالينا جورجيفا تتوقع رفع حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر بسبب تأثير الأزمات المحيطة


نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 2:13 م

شهدت فعاليات قمة المناخ COP28 المنعقدة في دبي، لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مع كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وكشفت مصادر أن اللقاء تناول استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وأضافت المصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.

وأكدت مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق على مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك