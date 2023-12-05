حماية المستهلك يواصل حملاته الرقابية ضد مُحتكري السلع بالمحافظات

33 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية والمرور على 851 منشأة تسفر عن ضبط 4 أطنان سكر و4 أطنان دقيق تم حجبهم عن التداول

استمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ومنع الغش بكافة صوره، وضماناً لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن الجهاز حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

- ضربات رقابية نوعية

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبرى التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأضاف أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، لافتا إلى التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وقال إن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مشيرا إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة، وتكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز.

وشدد على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

- نتائح الحملات

وفي هذا الإطار، شن فرع الجهاز بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع فرع الجهاز بأسيوط، حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق محافظة سوهاج، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من فرعي (سوهاج – أسيوط).

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة سوهاج علي النحو التالي: 2 طن أرز (حجب عن التداول – مجهول المصدر)، 2 طن بقوليات (مجهول المصدر)، و2 طن فلفل أحمر مُعبأ (مجهول المصدر)، و1.5 طن منتجات غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالحة للاستهلاك).

فيما شن فرع الجهاز بمحافظة الشرقية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة الشرقية على النحو التالي: 2.5 طن دقيق (مجهول المصدر)، 925 ك سكر (بيع بأزيد من السعر).

فيما شن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة الدقهلية على النحو التالي: 4 أطنان سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر)، و1.3 طن أرز (حجب عن التداول – مجهول المصدر)، و4 أطنان دقيق (مجهول المصدر)، و3 أطنان ذرة صفراء (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك).

- مناشدة

وناشد رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.