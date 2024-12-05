 زلزال بقوة 6. 5 ريختر يضرب محافظة خوزستان الإيرانية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6. 5 ريختر يضرب محافظة خوزستان الإيرانية

طهران - (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:16 ص | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:16 ص

ضرب زلزال بقوة 6. 5 درجة على مقياس ريختر، مناطق في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، صباح اليوم الخميس، وكان مركزه منطقة "هفتكل" وهزّ معظم مناطق المحافظة.

ونقلت وكالة "الجمهورية الاسلامية للأنباء" (إرنا) عن مركز رصد الزلازل في البلاد، أن الهزة الارضية وقعت صباح اليوم الخميس الساعة 0732 بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات عن سطح الارض.

يشار إلى أن هذا هو ثاني زلزال تشهده محافظة خوزستان هذا الأسبوع.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بسبب الزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 6. 3 ضربت مدينة اهواز، مركز محافظة خوزستان، يوم الجمعة الماضي.

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