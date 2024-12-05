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وزارة الإعلام السورية تحذر من مقطع مفبرك يعلن تنحي الأسد

وكالات
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 8:52 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 8:56 م

حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، من نشر مقطع مفبرك بالذكاء الاصطناعي يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد، على يد ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية.
وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان تحذيري لها: "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد".
كما حذرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" من أنه "يرجى الانتباه مما تنشره التنظيمات الإرهابية من إشاعات وفيديوهات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لخلق الفوضى والإرباك بين المواطنين".
وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، "ليس لديه حاليا أي صفحة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها".
وأشارت إلى أن منصات رئاسة مجلس الوزراء، ووسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما يُنشر أو يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

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