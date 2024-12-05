صحة غزة: 48 شهيدا و201 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ426 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و201 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا، و105 آلاف و739 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارة لجيش الاحتلال استهدفت منزلا بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وأصيب عدة مواطنين آخرين بجروح.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ، جثامين 3 شهداء قضوا في قصف الاحتلال على حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها اتجاه محيط منطقة تل الهوى، ومنطقتي الميناء وأنصار بمدينة غزة، فيما أطلق الاحتلال بشكل متقطع نحو شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على وسط وشرقي مدينة رفح، وشرقي بلدة خزاعة والفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.