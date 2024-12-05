زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يدعو إلى التصويت ضد اقتراح عزل الرئيس

أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، حث حزبه على التصويت ضد الإجراءات التي تقودها المعارضة لعزل رئيس البلاد، يون سيوك-يول.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن الأحكام العرفية بصورة غير متوقعة، أمس الأول الثلاثاء، إلا أنه ألغاها بعد بضع ساعات، في مواجهة مقاومة سياسية قوية واحتجاجات ضخمة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن رئيس الحزب هان دونج هون، القول: "بصفتي زعيما للحزب، سأعمل على ضمان عدم تمرير (اقتراح) العزل، لتجنب الضرر الناتج عن الفوضى التي لم يتم الإعداد لها بين المواطنين والمؤيدين".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ تحول كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، التي يفرض فيها رئيس البلاد الأحكام العرفية.

وقام نواب المعارضة في أعقاب الاضطرابات التي حدثت، بالتوقيع على عريضة للمضي قدما في إجراءات العزل، والتي من المقرر أن يصوت عليها البرلمان بعد غد السبت.