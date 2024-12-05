الصحة تشن حملات على 28 منشأه غذائية و27 محطة مياه شرب بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، المرور على 58 منشأة غذائية ضمن جهود مراقبة الأغذية، وإعدام 19 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى المرور على 27 محطة لمياه الشرب، وسحب 95 عينة من الشبكات والطرود للتأكد من سلامة وجودة المياه، وعدم وجود أي ملوثات بها.

وأشار صبحي، إلى استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لـ1108 مواطنين على مستوى المحافظة، وخدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة لـ3942 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الجزائر بمركز الخارجة شملت كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.