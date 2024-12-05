إعلام عبري: النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو تقليص فترات الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد

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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، برفض النيابة العامة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقليص فترات الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد.

ووفقًا لما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، ستعقد جلسات الاستماع المقبلة في تل أبيب بدلًا من القدس، وذلك لاعتبارات أمنية.

وأمس الأربعاء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجه طلبا جديدا للمحكمة بشأن مثوله أمامها.

وقالت القناة 12 إن نتنياهو طلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيا بواقع 4 ساعات لكل جلسة.

وأوضح محاموه، في طلبهم، أن «رئيس الوزراء يعمل كل يوم تقريبا حتى ساعات متأخرة من الليل».