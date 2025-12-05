 مكتبة مصر العامة في الزقازيق تنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 3:14 م القاهرة
مكتبة مصر العامة في الزقازيق تنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 2:57 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 2:57 م

قالت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة في مدينة الزقازيق، إن فريق المكتبة المتنقلة نظم 11 زيارة ميدانية خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت رانيا، أن الزيارات تم تنظيمها لمدارس مراكز الزقازيق وبلبيس والحسينية وديرب نجم، بالإضافة إلى زيارة مدرسة التربية الفكرية، مع فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة أعياد الطفولة والمؤتمر الوطني للنشء في نسخته الرابعة.

وأشارت، إلى أن المكتبة شهدت كذلك عددا من الأنشطة الثقافية خلال الشهر الماض، منها أنشطة: نادي الكتاب ومسابقات متنوعة، ودورة ICDL، ومسرح العرائس، الرسم على الوجه، صلصال، تلوين جبس، نادي السينما، التمثيل المسرحي، عزف بيانو، وأعمال فنية متنوعة.

