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ترامب: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:54 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:54 م

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.
وكتب «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا».
واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.
ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.

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