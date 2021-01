دعا الرئيس الأمريكي المتهية ولايته، دونالد ترامب، أنصاره من المتظاهرين حول الكونجرس، للتظاهر بسلمية.

وقال ترامب، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: «رجاء دعم شرطة الكابيتول وإنفاء القانون»، مضيفًا: «ابقوا مسالمين، إنهم إلى جانب بلادنا».

وعُلقت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، بسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن، لتطلق القوات الغاز المسيل للدموع وتطلب تعزيزات إضافية.

وأمر عمدة واشنطن، بفرض حظر تجول بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى ‎الكونجرس، أثناء التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وحسبما أوردته فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، فإنه تم ‏إعلان حظر تجول في العاصمة واشنطن اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباح خميس الغد.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!