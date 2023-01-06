المدير التنفيذي للنصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الطائي

كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في مواجهة الطائي، في الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب رونالدو عن فوز فريقه النصر بهدفين دون رد أمام نظيره الطائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي.

وقال سالازار في تصريحات نقلتها صحيفة «الميدان» السعودية: «رونالدو كان جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة مع فريقنا النصر في مباراة الطائي اليوم».

وأضاف: «ولكنه لم يشارك أمام الطائي، بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولي "فيفا" لمدة مباراتين، ونحن نحترم هذا الإيقاف».

وأتم: «وبعد تواجد رونالدو مع النصر في المباريات، سيسلط الأضواء على النادي، وسيرتفع رتم الفريق».