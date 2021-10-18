محافظ الأقصر يثمن جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة

ثمن محافظ الأقصر مصطفى ألهم، جهود ومساعي الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة؛ لضمان توفير "حياة كريمة" لائقة لكافة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور، مشددًا على المسؤولين تطبيق الشفافية والتصدي لجشع التجار بكل حزم.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الأقصر، معرض السلع الغذائية "أهلاً رمضان" ضد الغلاء، بالسوق الحضري بشارع أحمد عرابي بمركز إسنا جنوب الأقصر، بحضور رئيس مركز ومدينة إسنا هشام السعدي، ووكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة صلاح فتحي.

وأوضح المحافظ - بحسب بيان، اليوم الجمعة، أن المعرض على مساحة 800 متر مربع، حيث يبلغ عدد المشاركين به نحو 20 عارضًا، وتوجد به كميات وفيرة من السلع الغذائية واللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر أن المعرض سيستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفًا أن كافة المعارض تقدم سلعا غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم افتتاح معرضين من أصل 9 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، كما سيتم افتتاح معارض أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ستغطي هذه المعارض كافة مراكز ومدن الأقصر.