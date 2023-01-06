أوكرانيا: كييف تتلقى المزيد من الأسلحة من الشركاء الغربيين

أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الجمعة، على أن إمدادات الأسلحة من شركاء أوكرانيا الغربيين ستزداد في المستقبل.

وقال يرماك على قناته على التليجرام إن "أوكرانيا تتلقى بالفعل وستتلقى مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأن هذا الدعم يساعد على استعادة جميع أراضينا، وإن حدود عام 1991 هي هدفنا"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأفادت تقارير، أن يرماك أجرى محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الخميس، أطلع يرماك سوليفان خلالها على الوضع الحالي على الجبهة والأعمال المحتملة للعدو في الأشهر المقبلة.

وشدد يرماك أيضا على ضرورة مواصلة شركاء أوكرانيا تقديم الدعم الفعال، لضمان توفر الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا للاستجابة بشكل مناسب للتحديات المستقبلية.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أمس الخميس اعتزام بلديهما تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة، وذلك خلال اتصال هاتفى بينهما.

ووفقا للبيان، ستمنح ألمانيا أوكرانيا بطارية باتريوت المضادة للطائرات للدفاع الجوي. ويأتي القرار بعدما وعدت واشنطن كييف الشهر الماضي بتزويدها نظام باتريوت المضاد للطائرات.

يشار إلى أن المركبات المدرعة المقصودة هي مركبات مشاة قتالية من طراز مادرير، تم تطويرها للجيش الألماني قبل أكثر من 50 عاما. لم تحدد برلين عدد المركبات التي سيتم إرسالها أو موعد الإرسال.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أول أمس الأربعاء أن حكومة بلاده تدرس توريد ناقلات جند مدرعة طراز برادلي التي تشبه ناقلات ماردر الألمانية، وحتى الآن لم يتم تسليم سوى طرازات سوفيتية من دول شرقي أوروبا.

وتلقت أوكرانيا بالفعل صواريخ مضادة للطائرات ومركبات نقل و مركبات مدرعة من شركات غربية.

ويأتي ذلك الإعلان بعد قرار فرنسي صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتزويد كييف بمركبات استطلاع تم وصفها بأنها "دبابات خفيفة".

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا مرارا إرسال دبابات قتالية ألمانية رئيسية من طرز ليوبارد ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردير