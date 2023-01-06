قراصنة روس يستهدفون مختبرات نووية أمريكية

أفادت وكالة "رويترز" في تقرير، الجمعة، بأن قراصنة روس استهدفوا مختبرات نووية أمريكية، وذلك تزامناً مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.



ونقلت الوكالة عن سجلات الإنترنت ومصادر لم تسمها، أن قراصنة روس معرفون بـ"النهر البارد"، استهدفوا ثلاث مرات مختبرات نووية في الولايات المتحدة الصيف الماضي".



وقراصنة النهر البارد، هي مجموعة روسية، وفق تقارير غربية، تستهدف العديد من المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر في الولايات المتحدة، والجيوش والمؤسسات في دول أوروبا الشرقية.