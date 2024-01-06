تعليم مطروح: انطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية وسط حضور طلابي حاشد

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أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية اليوم السبت؛ لتحقيق أقصى استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة، بقاعة الاجتماعات بمجلس العمد والمشايخ.

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم، أن المراجعات النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية على مستوى المحافظة.

وأكد أن خطة تعليم مطروح مستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.