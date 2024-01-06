جمال علام: المنظومة الرياضية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

تقدم جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدعمه الدائم واللا محدود للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وأعرب علام عن فخره وسعادته بزيارة فخامة الرئيس وتفقده تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم صباح اليوم ، باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وهو ما يؤكد اهتمام سيادته الكبير بالمنتخبات الوطنية ، وهو ما كان له عظيم الأثر في نفوس اللاعبين والجهاز الفني ويعتبر أكبر حافز لهم لتحقيق اللقب الأفريقي واسعاد الجماهير المصرية العظيمة.

كما تقدم علام بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم للمنتخبات الوطنية ومساندتها باستمرار وتوفير كل سبل النجاح لها في جميع المحافل الدولية الرياضية لرفع إسم مصر عاليا.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن المنظومة الرياضية في مصر شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، التي تعتبر ضمن أهم أولويات الدولة المصرية الحديثة، اذ توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات القومية الرياضية، وعلى رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى يعد التي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة في مصر والشرق الأوسط.

كما تعتبر واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات لتكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.