محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس في طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أسامة هنداوي المخابرات الحربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وهنأ محافظ الغربية الأخوة المسيحيين بالعيد، مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحيها رمزًا للنسيج الواحد المترابط.



وأكد المحافظ، عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك، والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.



وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد.



وقال مطران طنطا وتوابعها، خلال العظة: "لا بد من التأكيد على أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير".