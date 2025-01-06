ستارمر يهاجم ماسك: الأكاذيب والمعلومات المضللة تقوض الديمقراطية

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين، "الأكاذيب والمعلومات المضللة" التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة ، وذلك ردا على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية اهتماما مكثفا ومتقطعا بالشأن السياسي البريطاني منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو/تموز الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي إكس، للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك اليوم الاثنين، استطلاعا على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص حول اقتراح بعنوان: "ينبغي على أمريكا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية".

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن ، "من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن"، وبشكل خاص السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.