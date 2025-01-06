البنوك تبقي الفائدة المرتفعة لشهادة الادخار السنوية عند 27٪

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، الاستمرار في طرح شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 27% و23.5%، وذلك بعد انتهاء آجال استحقاقها أمس الأحد.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، في تصريحات له إن البنك مستمر في إصدار الشهادات مرتفعة العائد للعملاء سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة.

وأكد الإتربي أن البنك لم يحدد بعد موعدًا لوقف الشهادات أو إصدار شهادات جديدة عوضًا عنها.

وتقدر حصيلة الشهادات ذات العائد المرتفع بنحو تريليون و250 مليار جنيه.

وأضاف الإتربي في تصريحات تلفزيونية أن البنك الأهلي المصري تلقى استثمارات لعملاء أجانب في أذون الخزانة بقيمة 130 مليون دولار خلال يومين من بداية العام الجديد مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.

وكشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن عدم وجود نية لطرح شهادات جديدة بعائد مرتفع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الشهادات السنوية ذات العائد 23.5% شهريًا أو 27% سنويًا.