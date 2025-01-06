وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وسوريا

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد لامي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.