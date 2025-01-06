محافظ الجيزة: تحصين 168 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين على مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الريف المصري وتقديم مختلف سبل الدعم للمربيين، ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى الموجودة المراكز والمدن.

وأشار المحافظ، إلى أن جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال الشهر الماضي تمكنت في مجال الطب الوقائي من تحصين 168,415 رأس ماشية ضد مرض (الحمي القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن والتسمم الدموي)، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي مجال أعمال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم سحب عينات لعدد ٣٦ مزرعة للتأكد من خلوها من إنفلوانزا الطيور، وتحصين عدد ٣٦٦٠٠ طائر بلقاح انفلونزا الطيور، بالإضافة إلي عمل تقصي لعدد ٢٣ منزل .

وفي مجال إدارة المجازر ولتحقيق اكتفاء الأسواق من اللحوم والدواجن تم إصدار ٣٢٠ تصريح جديد لذبح ٣٢٤٠٠٠ طائر ليبلغ إجمالى مذبوحات الدواجن ١٩٣٢٣٠٠ طائر، بالإضافة إلى ١٨٦٢٧ رأس ماشية بالمجازر الحكومية.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، وإستمرارا لجهود تحسين السلالات لدى المربين بنطاق المحافظة تم عمل اختبارات بروسيلا لعدد ٢٣٢٣ رأس ماشية وتحصين ٥٢٣ رأس ماشية ، وعمل اختبارات الدرن لعدد ٢٠١٧ راس من الجاموس والأبقار.

وفي مجال الإرشاد ولرفع وعى المواطنين، تم عقد ٤٠٠ ندوة إرشادية فى مجالات (أهمية التحصين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار)، وترقيم وتأمين ٢٠٠٠ رأس إلى جانب تنفيذ عدد ٤٤ قافلة علاجية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية بنواحي قري محافظة الجيزة والتي أسفرت عن علاج عدد ٤١٨٦٩ رأس ماشية.