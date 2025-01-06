الحرس الثوري الإيراني: العملية المقبلة ضد إسرائيل ستكون أقوى وأشد

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، إن «طهران مستعدة تمامًا لمعارك كبيرة ومعقدة على أي نطاق منذ فترة طويلة»، مشيرًا إلى أن «العملية المقبلة ضد إسرائيل ستكون أقوى وأشد».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، اليوم الاثنين، أضاف نائيني، خلال مؤتمر صحفي حول مناورات الرسول الاعظم الـ19: «العدو يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا، وأننا نستطيع التصرف بأحجام متعددة وبدقة وسرعة ودمار أكبر»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «بلاده تواجه تهديدات وفتنًا مجتمعة ومتسارعة من مراكز الهيمنة، فيما تواصل أمريكا وإسرائيل الحرب والإبادة الجماعية في غرب آسيا».

وأكمل: «في الأسابيع الأخيرة، وبسبب التطورات الجديدة في المنطقة، تشكل لدى العدو حماسة زائفة وتصور خاطئ، وقد حاول العدو وصف التطورات الحالية بأنها إضعاف لإيران، ولكن نحن نعرف الحقيقة».

واعتبر أن عمليات الوعد الصادق كانت جزءاً بسيطاً من «قوة إيران اللامتناهية»، مضيفًا: «العدو يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا، ويمكننا استهدافه بأحجام مختلفة وبدقة وسرعة ودمار أكبر.. إن معدل قوة وإنتاج أسلحتنا وصواريخنا يتزايد يوما بعد يوم من حيث الكمية والمهارة وكذلك التصميم».

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتفوق على بلاده في أي معركة، قائلًا إن «بلاده لم تعانِ قط من فشل استخباراتي من العدو»، وفقًا لوصفه.

وواصل: «يخلق العدو سردية الحرب التصورية ويضعف الروح الوطنية من أجل تعويض هزائمه من إيران. نحن في بيئة حرب نفسية وإدراكية. وفي كل يوم، يلقي العدو ظلالاً من الشك على إرادة الأمة وروحها.. نقول للأعداء إننا مستعدون وراغبون في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب ولن نماطل. سنغير تصورات العدو وحساباته».