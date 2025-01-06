جيش الاحتلال يجدد تحذيره لسكان القرى الحدودية جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تحذيره إلى سكان القرى الحدودية جنوب لبنان، قائلًا إنه «يحظر عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها».

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم، ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر».

وفي وقت سابق، قال النائب اللبناني حسين الحاج حسن، إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حتى الآن.

وأضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن، في تصريحات صحفية، أن تلك الخروقات تمت «برسم المجتمع الدولي أولا، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الضامنين للاتفاق، وأنهم حتّى الآن لم يفعلوا أي شيء، إن لم يكونوا متواطئين أو مشاركين».

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية متواطئة ومشاركة مع الاحتلال الإسرائيل في خروقاته للاتفاق.