سوريا: قسد يحاول إفشال اتفاق 10 مارس عبر التصعيد في حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، إن تنظيم "قسد" الإرهابي يحاول إفشال اتفاق 10 مارس 2025، عبر التصعيد الجديد بمدينة حلب.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

واستهدف "قسد" الثلاثاء، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة عدة أحياء في حلب (شمال) ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين.

كما قتل عسكري وأصيب 5 آخرون جراء قصف التنظيم مواقع للجيش بالمدينة، وفق إعلام حكومي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، أنه "لليوم الثالث على التوالي تستمر قسد بتصعيدها ضد مواقع الجيش والأهالي بمحافظة حلب".

وبينت الوزارة أن التنظيم استهدف "موقعاً للجيش بمحيط حي الشيخ مقصود نتج عنه شهيد وخمسة مصابين"، وفق المصدر.

وأضافت أن "قسد استهدفت أيضا عدة أحياء سكنية من مدينة حلب ملاصقة للأحياء التي تسيطر عليها ونتج عن الاستهدافات المستمرة 3 شهداء وأكثر من 12 إصابة بصفوف الأهالي حتى الآن بالإضافة لدمار كبير بممتلكات الأهالي"، وذلك قبل أن ينقل إعلام حكومي ارتفاع عدد المصابين إلى 15.

وكشفت الوزارة، وفق "سانا" أن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة وتمكن من تحييد عددٍ منها بالإضافة لمستودع ذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "قسد تثبت مجددا أنها لا تعترف باتفاق العاشر من آذار وتحاول إفشاله وجر الجيش لمعركة مفتوحة تحدد ميدانها هي".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب، نفذه التنظيم الإرهابي.

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

وتواصل "قسد" المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم التنظيم.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.