أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة طهران.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها قولها إن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تخشى من وقوع طهران في "خطأ في الحسابات" وشن ضربة استباقية ضد إسرائيل، مدفوعة باعتقادها بأن الهجوم الإسرائيلي بات وشيكا، مشيرة إلى أن رسالة نتنياهو تهدف إلى منع هذا السيناريو.

وفي سياق متصل، حذر نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست اليوم الثلاثاء، من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن تل أبيب تراقب عن كثب التطورات داخل إيران، وسط تقديرات متزايدة بأن النظام الإيراني قد يرتكب "خطأ قاتلًا" يوفّر مبررًا لردّ عسكري إسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن "السؤال لم يعد ما إذا كان الخطأ سيحدث، بل متى"، مرجّحة أن يتمثل ذلك إما في "إطلاق نار واسع على المتظاهرين في المدن الإيرانية" أو "وضع منصات الصواريخ في حالة تأهب للهجوم"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبحسب الصحيفة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل يومين، اجتماعًا أمنيًا خاصًا، هو الأول له عقب القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.