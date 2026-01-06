وزير الصحة يبحث شراكة مع مالتي كير فارما لعلاج الأمراض النادرة في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور فابيو بيلومو، المستشار الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «مالتي كير فارما» الإيطالية، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركّز على تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية الخاصة بالأمراض النادرة، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية الهادفة إلى توفير علاج مستدام وفعّال لمرضى هذه الفئة.

وأضاف أن اللقاء تناول بحث آليات توفير الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النادرة بأسعار عادلة تتناسب مع السوق المصرية، مع التأكيد على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطين إنتاج هذه الأدوية محليًا.

وأكد المتحدث الرسمي أن التصنيع المحلي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمواجهة الأمراض النادرة، لما له من دور في ضمان استدامة توافر الدواء على المدى الطويل، فضلًا عن دعمه لأهداف «رؤية مصر 2030» في الارتقاء بالصحة العامة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة عالميًا في مجال التوعية بالأمراض النادرة، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وحضر الاجتماع الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

ويعكس هذا اللقاء التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.