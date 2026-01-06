نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي

أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية فرع مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية نمو مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 8% إلى 52ر2 مليون سيارة.

وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات الكهربائية 18ر1 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 6ر17% سنويا بما يمثل 47% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد تزايد تنوع تشكيلة سيارات الشركة الهجين، والسيارات الكهربائية القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وفي الربع الأخير من العام الماضي باعت الشركة 652195 سيارة، بزيادة بنسبتها 1ر8%، فيما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1.99ر1% لتصل إلى 290840 سيارة أي ما يعادل 6ر44% من إجمالي مبيعات الربع. وارتفعت مبيعات ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3ر10% إلى 231513 سيارة.

وسلمت العلامة التجارية تويوتا 15ر2 مليون سيارة خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 1ر8% مسجلةً بذلك رابع أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق، وأقوى أداء لها منذ عام 2017. وبلغ إجمالي مبيعات سيارات تويوتا الهجين والكهربائية في الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 05ر1 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 19%، ما يمثل 49% من إجمالي مبيعات الشركة.

وسجلت سيارات لكزس الفارهة التابعة لمجموعة تويوتا أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق، حيث باعت 370260 سيارة، بزيادة نسبتها 1ر7% عن عام 2024. وبلغت مبيعات لكزس الكهربائية رقما قياسيا قدره 131851 سيارة بزيادة نسبتها 2ر7% بما يعادل 6ر35% من إجمالي مبيعات لكزس في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة تويوتا إلى أن الأداء القوي يعكس الطلب على الخيارات ذات الأسعار المعقولة، وتشكيلة واسعة من السيارات التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار، والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية.