بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الكوبي برونو رودريغيز، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وأوضح البيان أن الوزيرين تناولا الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار المنظمات الدولية.

وأكد عراقجي خلال الاتصال، أن الهجوم العسكري الأمريكي ضد فنزويلا "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفاً حازماً ضد هذه الانتهاكات، وأشاد بالشعب والحكومة الكوبيين لموقفهما الرافض للضغوط الاقتصادية والتهديدات الخارجية.

من جانبه أدان وزير الخارجية الكوبي "الممارسات الأمريكية غير القانونية في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، ولا سيما غزوها غير القانوني لفنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته".

وأمس الاثنين، قال ترامب إن "كوبا على وشك السقوط"، مشيراً إلى صعوبة صمودها من دون عائدات النفط الفنزويلي.

وأضاف في هذا الصدد: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك، يبدو أن كل شيء ينهار".

وكذلك لوح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، في تصريحات صحفية،، بعملية عسكرية لبلاده في كوبا، على غرار الهجوم على فنزويلا والذي أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وتتضمن الاتهامات "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".