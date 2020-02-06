وزير التعليم العالي يوجه بتوقيع أقصى عقوبة على طالب تجارة الإسكندرية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة بجامعة الإسكندرية المعتدي على عضو هيئة التدريس لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية.

وفي وقت سابق، أدان مجلس كلية التجارة، جامعة الإسكندرية بجلستة الطارئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب والمنعقدة اليوم الخميس، السلوك الإجرامى وغير الأخلاقى المرفوض من أحد الطلاب بالتعدى على عضو هيئة التدريس بالكلية.

وأكد المجلس أن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقى من أحد الطلاب لايمثل المجتمع الطلابى بالكلية والجامعة.

كما أكد المجلس على التزا م أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسئوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءً من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الثانى.

وشدد المجلس على احترامة التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية فى التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية.

وقدم المجلس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى فى مواجهة هذة الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم فى زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة.

وأهاب المجلس من وسائل الاعلام التعامل مع هذه الواقعة بمهنية وحرص شديد نظراً لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.