ميركل تطالب بإلغاء انتخاب رئيس وزراء ولاية تورينجن الألمانية: «خطأ لا يغتفر»

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس عن غضبها الشديد بعد انتخاب عضو الحزب الديمقراطي الحر توماس كِمريش، رئيسا لوزراء ولاية تورينجن الألمانية، واصفة الأمر بـ"الخطأ الذي لا يغتفر".



وطالبت ميركل - في تصريح صحفي على هامش زيارتها إلى جنوب إفريقيا - بإلغاء نتيجة الانتخاب، ما يعني المطالبة أيضا بانتخابات جديدة في الولاية.



وفضل المحافظون التصويت لمرشح الحزب الحر، الذي حصل على جميع أصوات كتلة "حزب البديل" في خطوة يعتقد الكثيرون أنها كانت "متفق عليها سلفا" من قبل المحافظين لإبعاد اليسار، حتى لو كان ذلك على حساب الاعتراف بـ "البديل من أجل ألمانيا".



وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها شخص لمنصب رئيس وزراء ولاية ألمانية بدعم من الحزب الشعبوي.